Başkan Çalık, Oyun Sokakları'nı ziyaret etti
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Başkan Çalık, Oyun Sokakları'nı ziyaret etti

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yakuplu Mahallesi 54. Sokak'ta kurulan Oyun Sokakları'nı ziyaret ederek çocuklarla buluştu.

Başkan Çalık, Oyun Sokakları'nı ziyaret etti
21.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:31

Oyun Sokakları Projesi'ni çocukların mutluluğu için hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Çalık, "Sizi mutlu etmek için seferber olduk. Etkinliklerimizi devam ettireceğiz." dedi. Başkan Çalık'ın sözlerine alkışlarla karşılık veren ve Başkanla bol bol hatıra fotografı çektiren çocuklar, geceyi 'Aslan Çocuk' filmini izleyerek noktaladılar.

Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçedeki çocukların yaz tatilinde doyasıya eğlenmeleri için hayata geçirdiği Oyun Sokakları'nı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ziyaret etti. Bu hafta Yakuplu Mahallesi 54. Sokak'ta kurulan oyun alanında, çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Çalık'ı çocuklar, 'Başkanımız geldi.' diyerek heyecanla ve alkışlarla karşıladılar. Başkan Çalık ile bol bol fotograf çektiren, oyun alanlarında gönüllerince eğlenen çocuklar, geceyi 'Aslan Çocuk' filmini izleyerek noktaladılar.

Başkan'dan Çocuklara Sosyal Mesafe ve Hijyen Uyarısı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, film gösterimi öncesinde çocuklara, "Beğendiniz mi etkinliğimizi? Bu etkinlik sokaklarımız devam etsin mi çocuklar?" sorusunu yöneltti. Başkan Çalık'a çocuklar, alkışlarla yanıt verdi. Çocuklara "Henüz, salgın dönemi geçmiş değil. Kişisel hijyenimize dikkat ediyor; sosyal mesafemize dikkat ediyoruz, çocuklar. Anlaştık mı?" uyarısında bulunan Başkan Çalık, sözlerini "Sizi mutlu etmek için tüm arkadaşlarımız seferber oldu. Görüyorum ki çocuklarımızın mutluluğu, ebeveynlerimizi de mutlu ediyor. Hepinizi çok seviyorum, çocuklar. İyi seyirler… Kendinize iyi bakın." diyerek noktaladı.

Oyunlar Eğlenceli, Film Gösterimi Ücretsiz

Oyun Sokakları Projesi çerçevesinde, 6-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Oyun Sokakları etkinlikleri, ilk olarak Yakuplu Mahallesi'nin farklı sokaklarında trafiğe kapalı ve güvenli alanlarda düzenleniyor. Çocuklar, kendileri için hazırlanan alanlarda, özgürce eğlenme imkanı buluyor. 24 Temmuz'a kadar 54. Sokak'ta çocuklarla buluşan etkinlikler, 27-30 Temmuz tarihleri arasında ise 146. Sokak'ta devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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