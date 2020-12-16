Başkan Çalık, en başarılı ilçe belediye başkanı
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Başkan Çalık, en başarılı ilçe belediye başkanı

16.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:38
Başkan Çalık, en başarılı ilçe belediye başkanı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2020 Seçim Simülasyonu'nda, yüzde 69,5 oranla birinci oldu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2020 Seçim Simülasyonu'nda, yüzde 69,5 oranla birinci oldu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir araştırma şirketi tarafından yapılan 2020 Seçim Simülasyonu'nda Türkiye genelindeki ilçe belediyeler arasında birincilik, yüzde 69,5 oranla Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın oldu. 2020 Seçim Simülasyonu'nda; arama motorları, sosyal medya siteleri ve haber sitelerinin taranmasıyla elde edilen veriler ile son bir yılda yapılan 22 güvenilir anketin verilerinin baz alınarak partilerin 30 büyükşehir, büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleriyle Türkiye geneli oy oranları belirlendi.

Araştırma sonucunda, en başarılı ilçe belediye başkanları arasında birinci olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Beylikdüzü hem bulunduğu konum itibariyle hem ilçede bulunan sanayi kuruluşlarıyla hem de yetişmiş insan gücü kaynağı ile büyük bir potansiyele sahip. Ben ve mesai arkadaşlarım Beylikdüzü'nün potansiyelini ortaya çıkarmak için sosyal belediyecilik anlayışıyla Beylikdüzü'nde alt yapıdan üst yapıya dek kentin her mahallesinde önemli projeleri hayata geçirdik. İlçemizi kültürde, sanatta, sporda adı anılan bir belediye haline getirmek; hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'a nefes olacak projeler üretmek için çalışıyoruz. 'Biz çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşecek, Beylikdüzü güzelleştikçe biz daha çok çalışacağız" diyerek çıktığımız yolda Beylikdüzü'nü daha özgür, daha mutlu yarınlara taşımak ve vatandaşlarımızın oylarına layık olabilmek için ben ve tüm mesai arkadaşlarım aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Başkan Çalık, en başarılı ilçe belediye başkanı
Başkan Çalık, en başarılı ilçe belediye başkanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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