Başkan Çalık: "Beylikdüzü'nün her tarafını yeniliyoruz"
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Başkan Çalık: "Beylikdüzü'nün her tarafını yeniliyoruz"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Halk TV'de yayımlanan Fatma Nur Ak'ın sunduğu 'Konuşalım' programına konuk oldu.

Başkan Çalık:
22.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:05

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Halk TV'de yayımlanan Fatma Nur Ak'ın sunduğu 'Konuşalım' programına konuk oldu.

Programda pandemi sürecinde Beylikdüzü Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları paylaşan Başkan Çalık, Beylikdüzü'ndeki yeni normal dönem hakkında da bilgiler aktardı. Beylikdüzü'nde bir tazelenme hareketi başlattıklarını belirten Çalık, "Bu kent yenilenecek, tazelenecek, canlanacak ve taptaze olacak. 14 adet parkımızı yapıyoruz şu an. 3 adet Yaşam Bahçesi yapıyoruz. Birini bitirdik, ikincisi de bitmek üzere. Ayrıca sahillerimizi de açtık, şu an denize girilebilir plajımız var. Beylikdüzü'nün her tarafını yeniliyoruz. İnsanlarımız taptaze bir Beylikdüzü ile karşılaşsın istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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