Başkan Çalık, bayram mesaisinde
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Başkan Çalık, bayram mesaisinde

Kurban Bayramı mesaisine, ilçe protokolüyle Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan bayram namazı ile başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatanı için canlarını feda eden şehitleri unutmadı.

Başkan Çalık, bayram mesaisinde
31.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:00

Kurban Bayramı mesaisine, ilçe protokolüyle Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan bayram namazı ile başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatanı için canlarını feda eden şehitleri unutmadı. İlçedeki mezarlıklarda bulunan şehit kabirlerini, belediye protokolüyle birlikte ziyaret edip dua eden Başkan Çalık, küçük büyük demeden tüm vatandaşlarla da bayramlaştı. Ardından Çalık, Beylikdüzü'nün yaş almış sakinlerinden iki vatandaşı evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kurban Bayramı'nın birinci gününde, bayram namazının ardından, Belediye Meclis Üyeleri Belediye Başkan Yardımcıları ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleriyle birlikte Yakuplu, Kavaklı ve Gürpınar Mahalleri'ndeki mezarlıklarda bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek şehitler için dua etti. Bayram ziyaretlerinde yaşlıları da unutmayan Belediye Başkanı Çalık, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Aliye Alkış ile 102 yaşındaki Emriye Baba adlı iki vatandaşı ziyaret ederek onlarla sohbet edip "Paylaştıkça huzurun, sevginin, sağlığın ve bereketin arttığı nice bayramlarda bir arada olalım" temennisinde bulundu. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar, Başkan Çalık'a kendi elleriyle yaptıkları yiyeceklerden ikram ettiler.

Başkan Çalık'tan Huzur ve Mutluluk Temennisi

Yaptığı ev ziyaretlerinde, Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçmesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bayramlar, hoşgörü ve sevgi bağlarının daha da güçlendiği özel zamanlar. Bu bayramda, ilçemizde yaşayan yaşı büyük, ruhu genç iki büyüğümüzü ziyaret ettik. Onların hikayelerini, yaşam deneyimlerini dinlemek çok keyifliydi" dedi. Ev ziyaretlerinde vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dinleyen Başkan Çalık, kendisine iletilen konuları, ilgili müdürlüklere yönledirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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