Başkan Çakmak'tan Kılıçdaroğlu'na Destek

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, parti içinde yaşanan gelişmeler ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını açıkladı.

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin hemen sonrasında parti içinde ve parti dışında bazı kesimlerce maksatlı olarak dillendirilen kurultay talebi sadece partiyi iç tartışmaya açmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini savundu.

Deniz Çakmak açıklamasında, "Seçim öncesinde ve seçim kampanyası boyunca Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partisi için her türlü demokratik mücadeleyi veren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu seçim sürecinde üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Partimizin 24 Haziran seçim sonuçlarını iyi analiz edip yaklaşmakta olan yerel seçimlere odaklanması gerekirken yapay gündemlerle meşgul edilmesi partimize hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu süreçte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz ederim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN