Başkan Çakıcı'ya "Yılın Belediye Başkanı" Ödülü

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından "Başarılı Projeler" kategorisinde ikinci kez yılın belediye başkanı ödülünü aldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından Kayseri Erciyes Kardanadam tesislerinde düzenlenen yılın yerel yöneticileri ödül töreninde, başarılı projeler kategorisindeki "Boyabat Kent Meydanı" projesi ile Çakıcı, ödülünü derginin yayın yönetmeni Mehmet Oğuz'dan aldı.



Çakıcı ödül töreninde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:



"Kentsel Tasarım Kent Meydanı Projesi ile yılın belediye başkanı ödülünü almaya layık görüldük. Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi yöneticilerine ve değerlendirmeleriyle bize güç ve destek veren kamuoyuna teşekkür ediyorum. Bu ödül şahsıma değil, başarılı çalışmaların takdir edilmesi ve emeğe verilen bir değerin ifadesidir. Aynı zamanda Boyabat halkı adına da bir onur vesilesidir. Bu ödülü abat şehir Boyabat'a ve hemşehrilerimize armağan ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Birlikte çok güzeliz."