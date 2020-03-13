Başkan Çakıcı: "Korona virüsüne karşı tedbirlerimizi aldık"
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Çin Halk Cumhuriyeti, Şefik Çakıcı, Türkiye, Boyabat, Güncel

Başkan Çakıcı: "Korona virüsüne karşı tedbirlerimizi aldık"

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, korona virüsüne karşı bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.

13.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:04
Başkan Çakıcı:

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, korona virüsüne karşı bütün tedbirleri aldıklarını söyledi.


Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, korona virüsü ile alakalı alınan tedbirler, yapılması gerekenler ve sağlık ürünlerinde oluşabilecek fiyat artışları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Çakıcı açıklamasında, "Bilindiği üzere Çin'de başlayan virüs vakası, bir gün önce de Türkiye'de bir kişi üzerinde görüldü. İnşallah hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber Türkiye'de fazla bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Sağlık Bakanlığımız virüsün ilk çıkışından bu tarafa il sağlık müdürlükleriyle ve devlet hastaneleriyle beraber bütün tedbirleri almış durumdadır. Biz de belediyemiz olarak okullarımızın dış kısmındaki parmaklıkları, çöp konteynerlerimizi, duraklarımızı, cami tuvaletlerimizi, insanlarımızın yoğunlukta bulundukları alanlarımızın dezenfektesini yapıyoruz. Boyabat halkına tavsiyem, özellikle belli bir yaş üstündeki büyüklerimiz çok fazla çarşıya çıkmasınlar, 10-15 gün böyle istirahat etsinler. Belli bir süre tokalaşmayalım. Dezenfekte ürünü olarak da 100 litre suya bir litre, 10 litre suya da 100 gr çamaşır suyu ilave ederek evlerimizdeki ortak kullanım alanlarını dezenfekte yaparak temizleyebilirler. Akademisyen ve bilim adamlarımızın da söylediği tedbir bu. Ayrıca düğün salonlarımız ve hamamda dezenfekte ve diğer tedbirlerimizi aldık" dedi.


Başkan Çakıcı dezenfekte ürünleri ile ilgili de, "Geçen hafta zabıta ekiplerimiz ile ilçemizde hizmet veren tüm marketlerdeki fiyat listelerini aldık. Bu fiyatlar, 2-3 günde bir kontrol edilecek. Korona virüsünün bahanesiyle hiçbir markete zam yapma fırsatı vermeyeceğiz. Fiyatlarda bir değişiklik olursa yapan marketleri de billboardlarda yayınlayacağız. Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Eğer fiyatlarda artış görürler ise görsel fotoğrafları Belediyemiz 153 Beyaz Masamıza ve benim telefonuma Whatsapp yoluyla şikayette bulunabilirler" ifadelerine yer verdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Manşet

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