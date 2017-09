Başkan Cahan, Proje Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Teslim Aldı

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Yarışması'na UTAŞ'ın faaliyetleriyle katılan Uşak Belediyesi, kent ekonomisine katkı dalında ödüle layık görüldü. Belediye Başkan Nurullah Cahan ödülü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.



AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen, Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Ankara ATO Congresium'da yapıldı. Organizasyonda Uşak Belediyesi'nin şirketi UTAŞ tarafından yapılan çalışmaların yer aldığı "Geçmişin Motifleriyle Geleceğimizin İnşası" projesi, Türkiye geneli AK Partili belediyelerin yer aldığı yarışmada ikincilik ödülünün sahibi oldu.



Kazanılan ödülü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat alan Başkan Nurullah Cahan, Uşak'ta ekonomik kalkınmayı sağlamak ve istihdamı arttırmak amacıyla Uşak Belediyesi olarak yoğun bir mesai harcadıklarını ve kentin daha değerli bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını kaydetti.



Sanayi, kültür ve bizzat insanı kapsayan sosyal doku projeleriyle şehre önemli hizmetlerin kazandırıldığını ve hayal olarak görülen pek çok hizmetin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Cahan,"Biz geride bıraktığımız her günü, kendi içimizdeki gelişim mücadelesi ile tamamlıyoruz. Kendi içimizde oluşturduğumuz hizmet yarışı Uşak'ta kısa sürede önemli gelişmelerin sağlanmasında en önemli etken. Şehrin ekonomisine, kültürüne ve sosyal hayatına, bizzat insana yönelik çalışmalarla değer katmayı hedefliyor, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ediyoruz." dedi.



Bu yıl altıncısı düzenlenen proje yarışmasında alınan ödül nedeniyle kent adına gururlandıklarını kaydeden Cahan, marka şehir sloganının hayat bulduğunu ve her geçen gün Uşak'ın modernleşmesi ve daha yaşanır bir şehir olması amacıyla bir adım daha atıldığını söyledi.



Göreve geldikleri günden bu yana hızlı bir tempoyla işe başladıklarının altını çizen Başkan Cahan, "Bu yolda bizim en büyük artımız belediye şirketimiz UTAŞ oldu. Şirketimizdeki çalışan sayımızı 35'ten 900'e, ekonomik büyüklüğümüzü ise yıllık 1 milyon TL'den 110 milyon TL'ye çıkarıp Uşak'ın yerel ekonomisine büyük katkı sağladık. UTAŞ şirketimizle yaptığımız faaliyetlerle katıldığımız yarışmada dereceye girip ödül almaya hak kazandık. Böyle bir ödüle layık görülmemiz çalışmalarımızdaki başarının ispatı niteliğinde olduğu için bizleri ayrıca onurlandırdı ve gurur vesilemiz oldu. Bizi bu ödüle layık görenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büyüyen Türkiye'nin gelişen şehri Uşak için hizmet kalitesinin standartları da her geçen gün yükseliyor." diye konuştu.



UTAŞ'ı 18 iş aracıyla devraldıklarını ancak şu an bu rakamın 302'ye çıkartıldığını, şirkette yaklaşık 15 katlık bir büyümenin gerçekleştirildiğini paylaştı. Yaşanan büyümenin, Uşak'a hizmetteki hızı ve kaliteyi beraberinde getirdiğini vurguladı.



Başkan Cahan, bundan sonraki süreçte de Uşak halkıyla omuz omuza, gönül gönüle çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. - UŞAK