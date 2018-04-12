Başkan Cahan, Öğrencilerle Kariyer Söyleşisinde Buluştu

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle kariyer planlaması söyleşisinde buluştu.

Söyleşide kentte devam eden yatırımlarla ilgili bilgi veren Başkan Cahan, öğrencilerin gelecek planlamasında dikkat etmesi gereken noktalara değindi.

Kent Park, Kentsel Dönüşüm, Dokuzsele Deresi Islahı gibi önemli projelerin şehre kazanımlarını anlatan Başkan Cahan, hayal olarak görülenlerin gerçekleştirildiğini ve inanınca her şeyin başarılabileceğini belirtti.

Toplumun her kesimine hitap eden projeler hayata geçirdiklerini anlatan Cahan, şöyle devam etti:

"Gençler olarak bizlerle birlikte yapmak isteyeceğiniz tüm projelere açığız. Gençlerimizin fikirleri ve idealleri bizler için çok kıymetli. Ufku açık, sorumluluğunu bilen bir nesil yetiştirmek için taşın altına elimizi koymaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Okul müdürümüze, okul aile birliği başkanımıza, İmam Hatipliler Platformu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin hayata en güzel şekilde hazırlanması adına bu tip projelerin yanındayız ve onlara her zaman kapımız açık"

Okul Müdürü Ahmet Arı ise Cahan'ın öğrencilere önemli bilgiler verdiğini belirterek, "Başkanımız yakın ve uzak planda gençler için Uşak'ta yapılan projeleri sundu. Oldukça istifade ettiğimiz, güzel bir program oldu. Ayrıca öğrencilerimiz de bu buluşmayı fırsat bilerek bir takım isteklerde bulundu." dedi.