Başkan Cahan, Malatyalılara Teşekkür Etti

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, 24 Haziran seçimlerinin ardından gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretleri kapsamında Malatyalılar Kıraathanesi'ne konuk oldu.

Cahan, Kemalöz Mahallesi'nde bulunan Malatyalılar Kıraathanesi'ni ziyaret ederek, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Ziyarette kentte devam eden yatırımlar ile ilgili vatandaşların sorularını yanıtlayan Cahan, birlik beraberlik içinde çalışmaya devem ettiklerini ifade etti.

Cahan, Türkiye'nin, cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile sorunlarını daha hızlı çözeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Teşekkür mahiyetinde sivil toplum kuruluşlarımıza ve hemşehrilerimize ziyaretler yapmaya devam ediyoruz. 24 Haziran'daki desteklerinden dolayı Malatyalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Uşak'ın gelişimi adına, belediye hizmetlerimiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Ben yakın ilgileri ve açık desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz el ele gönül gönüle daha iyi hizmetlere doğru ilerliyor. İnşallah daha güzel günler bizim olacak."