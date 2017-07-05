Başkan Cahan; "Kurallar, Hayatı Kolaylaştırmak İçindir"

Uşak Belediyesi bünyesinde hizmet veren müdürlükleri sık sık ziyarette bulunan ve hizmetlerin sürekliliği için gelişmeleri yakından takip eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan son olarak Zabıta Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.



Başkan Nurullah Cahan, Zabıta Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette önceki gün yaşanan olumsuz olayı değerlendirdi. Kuralların vatandaşların hayatını daha sağlıklı ortamlarda yaşayabilmesi adına var olduğunu dile getiren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, bu tip olumsuz olayların şehirde yaşanmasını istemediklerini dile getirdi.



Başkan Cahan, "Uşak Zabıta Müdürlüğümüzü ziyaret ederek personellerimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Şehrimizdeki uygulamalarımızı değerlendirdik. İki gün önce Uşaklı esnaflarımızla müdürlüğümüz personeli arasında çıkan bir tartışma vardı. Bu tartışmayı değerlendirdik. Özellikle biz şu hususun altını çizmek istiyoruz. Uşak'taki hem esnaf kardeşlerimizin işlerini kolaylaştırmak hem de halkımızın yolları, caddeleri daha nizami kullanmaları, özellikle çocuklu bayanların, yaşlılarımızın, özürlü ve engelli kardeşlerimizin kaldırımları daha rahat kullanmaları adına belli bir standart mevcut." dedi.



Yaklaşık olarak 80 santim ile 1 metre arası değişen dışa çıkma mesafesinin yolun genişliğine göre değişiklik gösterdiğine değinen Başkan Cahan, "Ama bu değerlerin üzerinde komple kaldırımı kapatan, kaldırımın tamamını kullanan ve yayaların geçişine engel olan, özellikle engelli kardeşlerimizin geçişini güç kılan durumlar söz konusu. Bu durumlarda da arkadaşlarımız gerekli uyarıları yapıyorlar. Şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayatlarını en kolay şekilde yaşamasını ve standartların yüksek olmasını istiyoruz. Uşak Belediyesi olarak herkesi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.



Denetimler esnasında bazen istenmeyen olaylara şahit olduklarını kaydeden Başkan Cahan, "Bazen vatandaşlarımızın aşırı tepkileri söz konusu olabiliyor. Arkadaşlarımız arasında böyle bir olay yaşandı. Bizler de geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk." diye konuştu.



Uşak Belediyesi'nin ve Uşak Zabıta Müdürlüğü'nün Uşak halkına en güzel şekilde hizmet ettiğine değinen Başkan Cahan, bundan sonraki süreçte de hizmetlerin kalitesinin artarak devam edeceğini söyledi.



Herkesin kurallara uymak zorunda olduğunu belirten Başkan Nurullah Cahan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kurallar toplumun daha rahat bir ortamda yaşaması, özellikle engellilerin, bayanların ve yaşlıların en iyi şekilde kaldırımları kullanmaları, trafiğin güvenli ve düzenli akışı için nizami uygulanmak zorunda. Bu konuda da personelimiz gayet hassas davranıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte hem trafik akışı hem de kaldırımların nizamı ve yayalara ait olan kaldırımların yayalar tarafından kullanılması hususunda da gerekli hassasiyetimiz devam edecek." - UŞAK