Başkan Çağlayan stadı inceledi

Başkan Çağlayan, İl Genel Meclis başkanı Adem Kapar ile birlikte Karaman'ın en büyük sportif yatırımlarından biri olan ve Yapımı hızla devam eden 15 bin kişilik şehir stadyumunun yapımına 2017 yılında başlanılan ve Temmuz ayı itibari ile %55 oranında tamamlanan Şehir Stadyumu hakkında bilgi aldılar.

Karaman için son derece önemli olan büyük bir projenin daha hızla yükseldiğini belirten Çağlayan "yapımı devam eden 15 bin kişi kapasiteli stadyumumuzun yapımı tamamlandığında kentimiz son derece modern, fonksiyonel ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek bir stadyuma kavuşacak. 57 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan stadyum içerisinde futbol sahasının yanı sıra, bireysel sporların yapılabileceği salonlar, antreman sahaları, toplantı ve seminerlerin yapılabileceği salonlar bulunacak. Türkiye'de modern stadyumlar arasına girecek fonksiyonel ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek UEFA standartlarındaki stadyumumuz inşallah 2020 yılında tamamlanarak hizmete girecek." Dedi.

Kaynak: Bültenler