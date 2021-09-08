BAŞKAN ÇAĞIRICI: "ZABITA, VATANDAŞA BELEDİYE BAŞKANI GİBİ YAKLAŞMALI"

BAŞKAN ÇAĞIRICI: "ZABITA, VATANDAŞA BELEDİYE BAŞKANI GİBİ YAKLAŞMALI"Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. Yılı ve Zabıta Haftası, Bağcılar'da düzenlenen programla kutlandı.

BAŞKAN ÇAĞIRICI: "ZABITA, VATANDAŞA BELEDİYE BAŞKANI GİBİ YAKLAŞMALI"

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195. Yılı ve Zabıta Haftası, Bağcılar'da düzenlenen programla kutlandı. Programda zabıta personeline seslenen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Her biriniz vatandaşa belediye başkanı gibi davranın. Onlara güler yüz gösterin ve yakından ilgilenin" dedi.

Zabıta Teşkilatı'nın 195. yılı ve Zabıta Haftası Bağcılar'da düzenlenen yemekli programla kutlandı.

Halk Sarayı'ndaki programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve zabıta personeli katıldı. Başkan Çağırıcı zabıta personeline hitaben yaptığı konuşmada zabıtanın çalışmasını görev yetkileri kapsamında yaptığını ifade etti. Eskiden zabıtaların belediyenin gücü olarak kötü tanıtıldığını kaydeden Çağırıcı, bu yüzden iyi anılmadıklarını söyledi. Çağırıcı, "Bugün artık zabıta, belediyenin soğuk yüzü değil, gülen yüzüdür. Bu yüzden hepimiz ilçemizi müşteri memnuniyetiyle yönetmek zorundayız. Çünkü, Bağcılar bugünlere kolay gelmedi" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de toplumun her zaman zabıtaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Sizler, güler yüzle hizmet verdikçe toplumda bir karşılığı olacaktır" dedi. Program sonunda Zabıta Müdürü Zikri Kılıç, Başkan Çağırıcı'ya zabıta memuru maketi hediye etti. Başkan Çağırıcı'da Kılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çiçek verdi.

Oluşturulma Tarihi : 08. 09. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılar Belediyesi'nin Destek Verdiği Eva Team 3. Oldu Bağcılar'da okullarda eğitim ders zilinin çalmasıyla başladı Engellilerimiz ve Aileleri için Yeni Dönem Kurs... Bilgi Evleri Yaz Dönemi Kurs Kayıtları Başladı Bağcılarlı Gençlerden Felaket Bölgesine Yardım Eli Bağcılar'daki Okulların Su Depoları Temizlendi Bağcılar Ailesi Şanlı Zaferin 99. Yılını Coşkuyla Kutladı 30 Ağustos Zaferi için asker, polis, engelli ve... Bağcılar'da Bağ Bozumu Zamanı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre