Başkan Çadırcı, lise öğrencilerini unutmadı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine sınavlara hazırlık ve kaynak kitap gönderdi.

Kırsal kesimde yaşayan dezavantajlı öğrencilere yönelik Yeşil Yıldız Bağımlılarla Mücadele Derneğiyle ortak bir proje başlatan Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Çadırcı, Elazığ başta olmak üzere Bingöl ve Tunceli'de okuyan öğrenciler için kitap toplama projesi başlatarak ilçe, belde ve köylere binlerce adet kitap ulaştırdı. Bu kapsamda Genç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Nizamettin Tokis, Başkan Çadırcı'dan lise öğrencileri için kitap talebinde bulundu. Başkan Çadırcı, öğretmenin isteğine kayıtsız kalmayarak Genç Anadolu İmam Hatip Lisesine sınavlara hazırlık ve kaynak kitap gönderdi.

Öğrenciler ve okul müdürü kendilerine kitap gönderen Başkan Çadırcı'ya teşekkür etti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Yerel