Başkan Cabbar, Zabıta Haftasında personeliyle bir araya geldi
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Başkan Cabbar, Zabıta Haftasında personeliyle bir araya geldi

Başkan Cabbar, Zabıta Haftasında personeliyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195'inci yıldönümü münasebetiyle zabıta personeliyle bir araya geldi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195'inci yıldönümü münasebetiyle zabıta personeliyle bir araya geldi.

Özverili çalışmalarından dolayı zabıta personeline hediye takdim edip haftalarını tebrik eden Cabbar, "Zabıta mesleği ilke, özveri ve dürüstlüğün simgesidir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle halkımızın esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Belediye Zabıtası, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Görevleri gereği Belediyemizin gören gözü, işten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar yaptıkları fedakarca çalışmalarından dolayı başta Develi Belediyesi Zabıta Teşkilatımızı ve memleketimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Zabıta personeli de Cabbar Başkan'ın bu güzel temennilerinden ve Zabıta Gününde kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Başkan Cabbar, Zabıta Haftasında personeliyle bir araya geldi
Başkan Cabbar, Zabıta Haftasında personeliyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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