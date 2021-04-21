Başkan Cabbar ve Develi Belediyesi Voleybol takımından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Cabbar ve Develi Belediyesi Voleybol takımından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Başkan Cabbar ve Develi Belediyesi Voleybol takımından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 2020-2021 Voleybol 2. Lig sezonunda başarı göstererek 1. Lige yükselen Develi Belediyespor oyuncuları ve yöneticileri ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ettiler.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 2020-2021 Voleybol 2. Lig sezonunda başarı göstererek 1. Lige yükselen Develi Belediyespor oyuncuları ve yöneticileri ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ettiler.

Desteklerinden ve güzel temennilerinden dolayı Memduh Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletip isminin yazılı olduğu forma hediye eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükkılıç'ın da mahallesi olan Şıhlı'daki lavanta tarlasının ilk hasılatı olan lavanta kolonyası ve ürünlerinden hediye etti.

"Develimizle ilgili her proje ve çalışmamızda bizleri destekleyen Memduh Başkanımıza bu güzel başarımıza da sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederim" diyen Başkan Cabbar, "Develimizin spor tarihinde önemli bir yeri olan 1. Lige çıkma başarımızı sürdürmek ve daha güzel başarıları Develimize yaşatmak için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz. İlk ürünlerini aldığımız lavanta tarlamızdan daha çok ürün elde etmek için de çalışmalarımız sürdürüyoruz" ifadesinde bulundu.

Develi Belediyespor'un 1. Lige yükselme başarısından dolayı Başkan Cabbar'a, takım yönetimi ve sporculara tebriklerini ileten ve şampiyonluk kupasını kaldıran Büyükkılıç, "Develimizin bu güzel başarısından dolayı gurur duyduk. 1. Ligde Kayserimizi temsil edecek Develi Belediyespor takımımıza başarılarının devamını diliyorum. İnşallah takımımızın daha güzel başarılar elde etmesi için destek vermeye devam edeceğiz. Ayrıca Develimizde tarımsal çeşitliliği artırarak çiftçilerimize örneklik teşkil eden lavanta yetiştiriciliğinden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca memleketim olan Şıhlı ürünü olması da beni ayrıca mutlu etti. Cabbar Başkanıma bu güzel gayret ve başarılarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Park ve Bahçeler Müdürü Kübra Özkara Han ile birlikte Develi'de yapılacak yeni kent meydanı ve proje ile yatırımlar hakkında sunum yaptı. Develi'nin çehresini değiştirecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç "Develimizin daha güzele kavuşması için Büyükşehir Belediyesi olarak ekip ve ekipman desteği sağlayarak hizmetlerin bir an önce hemşerilerimize ulaşması için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Başkan Cabbar ve Develi Belediyesi Voleybol takımından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Başkan Cabbar ve Develi Belediyesi Voleybol takımından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Nikos Dendias Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Cabbar ve Develi Belediyesi Voleybol takımından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 11:54:57. #1.14#

title