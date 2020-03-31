Başkan Cabbar'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Cabbar, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 2 maaşını bağışlayarak kampanyaya destek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cabbar, kampanyaya herkesin gücü nispetinde maddi manevi destekte bulunmasının önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi biz güçlü bir ülke güçlü bir milletiz. Biz bize yeteriz. Biz Türk milleti olarak tarihimizin birçok döneminde sıkıntıları hep birlik ve beraberlik ruhu ile yenmişizdir. Bu yüzden yüce Türk milleti büyük ve gönlü dolu bir millettir. İnşallah bu sıkıntıyı da hep beraber aşacağız."

Kaynak: AA