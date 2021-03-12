Başkan Cabbar'dan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne Ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi ve kırsal mahallelerinde günde ortalama 40 ton süt toplayarak ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin süt toplama tesisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kayseri'de en çok tercih edilen marka haline gelen "Hunat" markası ürünleri hakkında da bilgiler alan Başkan Cabbar "Kayserimizin yerel ürünlerinden yapılarak piyasaya sürülen Hunat, kalitesi ve lezzetiyle çok daha fazla yaygınlaşacağı kanaatindeyim. Develimizde hayvancılığa büyük destekler veren damızlık birliğimize Develi Belediyesi olarak bizler de her daim destek olmaya, beraber projeler yapmaya hazırız. Başarılı çalışmalarından dolayı Develi Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı'ya ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı