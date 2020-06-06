Başkan Cabbar'dan bir doğum günü sürprizi daha Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 2 yaşındaki Nehir Eda Bülbül'e ve ailesine doğum günü sürprizi yaptı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan 2 yaşındaki Nehir Eda Bülbül'e ve ailesine doğum günü sürprizi yaptı.

Başkan Cabbar'ın talimatıyla belediye ekiplerince getirilen yaş pastanın mumlarına üfleyen Nehir Eda'ya ayrıca oyuncak bebek hediye edildi. Develili hemşehrilerin sağlığı ve mutluluğu için görev başında oldukların belirten Cabbar; "Bu özel gününde yavrumuzu mutlu etmek istedik ve ona sürpriz bir doğum günü pastası ve hediye takdiminde bulunduk. Rabbim tüm evlatlarımıza hayırlı ve uzun ömürler nasip eylesin inşallah Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini alarak evlerinde kalan hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Bülbül ailesi de Başkan Mehmt Cabbar'a jestinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA