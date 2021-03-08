Başkan Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Karanfil
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkan Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Karanfil

08.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:21
Başkan Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Karanfil

Develi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıtıldı.

Develi Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıtıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Develi Belediyesi ekipleri sağlık ocağı, dispanser, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeli, hasta ve hasta yakınlarına, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın mesajının da bulunduğu karanfilleri hediye etti.

8 Mart'ın kadınlara daha özenli davranılması ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına vesile olmasını belirten Başkan Cabbar "Özellikle anne oluşlarıyla en büyük saygıyı hak eden kadınlarımız bizlerin en büyük veli nimetidir. Bizler kadınlarımızı sadece bir günde değil, bütün zamanlarda kıymetlerini bilmeli onların hayat mücadelelerinde her daim destekçileri olmak zorundayız" dedi. - KAYSERİ

Başkan Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Karanfil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Balcı Hande Soral Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Cabbar'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Karanfil - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 14:21:37. #1.16#
title