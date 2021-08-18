Başkan Cabbar aşure dağıttı
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Başkan Cabbar aşure dağıttı

Başkan Cabbar aşure dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Muharrem ayının 10'uncu gününde Çarşı Caminde kılınan öğle namazının ardından aşure ikramında bulundu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Muharrem ayının 10'uncu gününde Çarşı Caminde kılınan öğle namazının ardından aşure ikramında bulundu.

Aşure dağıtımına büyük ilgi gösteren Develilileri kurulan stantta karşılayarak elleriyle ikramda bulunan Başkan Cabbar; "Birçok önemli olaya şahitlik eden Aşure Günü vesilesiyle hemşehrilerimize aşure ikram etmenin sevincini yaşıyoruz. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; 'farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları', 'birlik' gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Başkan Cabbar aşure dağıttı
Başkan Cabbar aşure dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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