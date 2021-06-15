Başkan Büyüksu'dan engelli bireylere destek
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Başkan Büyüksu'dan engelli bireylere destek

Başkan Büyüksu'dan engelli bireylere destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine 5 tane tekerlik sandalye hediye etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine 5 tane tekerlik sandalye hediye etti.

İlçede 3 ay önce açılan Yüksekova Engelli Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan vatandaşlar için Başkan Büyüksu'dan destek istedi. Bunun üzerine Başkan Büyüksü, 5 tane tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için dernek yetkililerine teslim etti.

Örnek davranıştan ötürü dernek yöneticileri, Başkan Büyüksu'ya teşekkür etti.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü, "Hayatı paylaşmak için engel yoktur. Bizde belediye olarak paylaşmayı tercih ettik ve Yüksekovalı engelli kardeşlerimiz için 5 adet tekerlekli sandalye alıp hediye ettik. Bu hizmette emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım" dedi. - HAKKARİ

Başkan Büyüksu'dan engelli bireylere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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