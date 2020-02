Başkan Büyüksimitci: "Türkiye Çin'in alternatifi olabilir"

25.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:14

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Türkiye Çin'in alternatifi olabilir" dedi.



KAYSO Meclis Salonunda gerçekleşen meclis toplantısına KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve oda üyeleri katıldı. Sıkıntılı bir yılın ardından, son aylarda ekonomide yaşanan hareketlenmenin kendilerine umut verdiğini söyleyen Büyüksimitci, "Şubat ayı başında ne yazık ki Türkiye'de hiç istemediğimiz olaylara şahit olduk. İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan üç ayrı saldırıda şehit olan askerlerimiz var. Devletimiz bu saldırılara misliyle karşılık verdi. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Terör örgütlerine bundan sonrada gereken dersin verileceğinden zerre kadar şüphemiz yok. Türk milleti olarak her zaman devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Malatya ve Elazığ'da deprem felaketi yaşandı. Yine önceki gün Van'da bir deprem oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun önderliğinde Türkiye'deki tüm Oda ve Borsalarımız anında organize oldu. Bizde Kayseri'de ki Odalarımız ve Borsamızla organize ettiğimiz iki tır ısıtıcıyı deprem bölgesine hızlıca ulaştırdık. Tüm bunların yanı sıra Van'da çığ felaketi yaşandı. İstanbul'da uçak kazası oldu. Tüm bu felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ayrıca Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombası patlaması sonucu şehit olana Kayserili hemşerimiz Özgür Çelik'e de Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm bu felaketlere karşı Sayın Valimizin önderliğinde sizlerin de destekleri ile dualarımızı ettik, kurbanlarımızı kestik. Rabbim bu tür felaketleri bir daha göstermesin. Devletimizi ve milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun. Sıkıntılı bir yılın ardından, son birkaç aydır ekonomide yaşanan toparlanma gelecek adına bizlere umut veriyor. Ekonomimiz büyüme trendine giriyor. Hükümetimiz tarafından atılan adımlar meyvelerini veriyor. Aralık 2019'da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,6 artışla son 21 ayın rekoruna ulaştı. Bu artış büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Bu performansı kalıcı hale getirmeliyiz. Biliyorsunuz Merkez Bankası geçen hafta Çarşamba günü politika faizlerini 50 baz puan daha düşürerek, yüzde 11,25'ten yüzde 10,75'e çekti. Bu son kararla 2019 Temmuz'dan bugüne kadar politika faizi 13,25 puan aşağıya inmiş oldu. Yine Merkez Bankası "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar" hakkındaki bir takım düzenlemeler yaptı. Buna göre, bankalar tarafından ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51'e indirildi. BDDK tarafından 2014'te 20 ile sınırlandırılan ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı da 16'ya düşürüldü. İş dünyamızın en büyük şikayetlerinden olan ve her ortamda dile getirdiğimiz bankaların yüksek işlem ücretleri ve erken kredi kapama komisyonlarına üst sınır ve standart getirilmiş oldu" dedi.



Büyüksimitci, Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs nedeniyle global ekonomide sıkıntı yaşandığını ve Türkiye'nin ticarette Çin'in alternatifi olabileceğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Biliyorsunuz Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı endişeye sevk eden bir virüs vakası var. Koranavirüs salgını global ekonomiyi, özellikle Asya pazarını derinden sarsmaya başladı. Tüm şirketler Çin'deki üretim ve ihracattan kaynaklanan boşlukları doldurmak için yeni stratejiler geliştiriyor. Çin'de üretim yapan global ölçekli firmalar fabrika kapatıyor. Salgın nedeniyle Çin malları kabul görmüyor, ihracat düşüyor. Bu gelişmeler Türkiye'de de bazı sektörleri olumsuz etkileyeceği gibi birçok sektörü de olumlu etkileyecek. Özellikle kimya başta olmak üzere, tekstil, ayakkabı, mobilya, çelik ve turizm gibi sektörlere taleplerin kayması gündeme geliyor. 2019 yılında 18.4 milyar dolar ithalat, 2.6 milyar dolar ihracat ile 21 milyar dolar olan Türkiye - Çin ticaret hacmi ortaya çıkmıştı. Dünyada Çin'e ithalatını kısıtlayan veya durduran pazarlara, Türkiye alternatif olmalı. Çin'in bütün sektörlerde, üretiminde hem bitmiş mamul hem de ara mamulde bir aksama olacaktır. Bunun sonucu olarak da özellikle Çin'den ürün alan tüm dünya markaları ve firmaları her sektörde alternatif üretici arama durumunda kalacaklar. Bu alanlarda oluşabilecek boşluğu doldurma adına Kayseri firmaları olarak hazırlıklı olmalıyız."



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin '81 İl 81 Meslek Lisesi' projesi ile sanayiciye aranan kalifiye elemanı yetiştireceklerini söyleyen Büyüksimitci, "Biliyorsunuz ki Odalar ve Borsalar Birliği'nin '81 İl 81 Meslek Lisesi' programı açıklandı. Biz de Kartal'da bulunan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni şu an da protokol ile proje okulu yaptık. İŞKUR'dan rakamlar alıyoruz ve iş arayanların sayısı kadar, işçi arayan sanayicilerimiz de var. Bu da şunu gösteriyor, Meslek liselerinde istediğimiz vasıfta eleman yetiştiremiyoruz. Mezun olanların da yüzde 932ü kendi mesleğini yapmıyorlar. Dolayısıyla devlet, gelişmiş ülkelerde olan sitemi uygulamamız için bize fırsat verdi. Almanya'da meslek liselerinin yüzde 80'i özel sektör tarafından yönetiliyor ve başarıları ortada. '81 İl 81 Meslek Lisesi' modeli ile başlıyoruz ve eğer başarılı olursak, Milli Eğitim Bakanlığı bunları bizim yönetimimize vermeye hazır. Bununla ilgili de doğru işi yapabilmek için, meclisimizden ve meslek komitelerimizden sanayicinin ihtiyacına yönelik kalifiye eleman yetiştirmek için, belli meslek gruplarında komisyon oluşturuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA