Başkan Büyüksimitci: "İhracatta pozitif bir ivme yakaladık"
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Başkan Büyüksimitci: "İhracatta pozitif bir ivme yakaladık"

Başkan Büyüksimitci: 'İhracatta pozitif bir ivme yakaladık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre mayıs ayında Kayseri ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,77 oranında arttı.

TÜİK ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Mayıs ayı ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 75,77 artışla, 250.3 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde Türkiye'nin ihracatı yüzde 83.75 oranında arttı. 2021 yılı ilk beş aylık artışımız ise geçen yılın ilk beş ayına göre yüzde 51,57 oranında gerçekleşirken, Türkiye'nin ihracatı yüzde 38 oranında artmış durumda. Rakamlarımızda bir önceki aya göre mayıs ayında bir miktar düşüş var ancak önümüzdeki aylarda inşallah bunu çok rahatlıkla telefi ederiz diye düşünüyorum" dedi. Mayıs ayında en çok ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve Irak'ın ilk üç sırayı aldığını söyledi.

İhracatta güzel bir ivme yakaladıklarını açıklayan Büyüksimitci, "Kayserimizin ihracattaki artış hızı devam ediyor. 2021 yılı için 3 milyar dolarlık bir hedef koymuştuk ama inşallah 3,5 milyar doları yakalamak için gayret göstereceğiz. Pandeminin etkilerinin henüz tüm dünyada devam ediyor olması, aynı zamanda sanayide yaşadığımız hammadde, konteyner ve eleman sıkıntılarına rağmen ihracatta yakaladığımız pozitif ivmeyi çok önemsiyoruz. Özverili bir şekilde çalışıp ihracatımızı artırarak, ülkemiz ekonomisine katkı veren tüm sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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