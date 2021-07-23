Başkan Büyüksimitci: "Gazetecilik zaman kavramı gözetmeden icra edilen bir meslek"
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Başkan Büyüksimitci: "Gazetecilik zaman kavramı gözetmeden icra edilen bir meslek"

Başkan Büyüksimitci: 'Gazetecilik zaman kavramı gözetmeden icra edilen bir meslek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımlayarak, "Gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımlayarak, "Gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Milletin sesi ve vicdanı olan gazetecilik mesleğinin teknolojik gelişmelerle birlikte farklı boyutlar kazandığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, gazeteciliğin zaman kavramı gözetmeden icra edilen zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu söyledi.

Başkan Büyüksimitci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşturmada büyük bir güce sahiptir. Gerek ülkemizin gerekse Kayseri'mizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle ilimizde faaliyet yürüten yerel ve ulusal basın çalışanları başta olmak üzere bütün basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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