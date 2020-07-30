Başkan Büyüksimitci'den kurbanda Pandemi Vurgusu Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, kurban bayramının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kurban Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, kurban bayramının ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bayramlar dayanışma ve paylaşma içerisine girdiğimiz, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz en anlamlı günlerdir. Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip, milletimizin manevi değerlerinin, paylaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerinden olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Pandemi dolayısı ile bu sene belki de tarihimizde ilk defa Ramazan Bayramını evlerimizde geçirdik. Kurban bayramında herhangi bir kısıtlama görünmüyor ama bu bayram hemşehrilerimizin gönüllü olarak biraz kendilerini izole etmesinde ciddi fayda var. Virüsün bulaşıcılığının son derece arttığı bu günlerde yetkililer tarafından açıklanan tavsiye, kural ve tedbirlere hassasiyetle uyulması ciddi önem taşımaktadır. Kurban kesimleri randevulu olarak diğer günlere de yayılarak yapılmalı. Kesinlikle kalabalık oluşturulmaması ve ortamdaki herkesin mutlaka maske takması, kesim sonrasında ise özellikle mahalle ve köylerde adet haline gelen kurban etinin pişirilerek topluca yenmesi alışkanlığının kesinlikle bu bayramda terk edilmesi gerekmektedir. Kalabalık bayramlaşma merasimleri yerine bayramlaşmalarımızı mümkün mertebe telefon ile yapmalıyız. Kısacası üç temel kural olan, maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen büyüğünden küçüğüne toplumumuzun tüm fertlerinin uyması hem sağlımız, hem ekonomimiz hem de üretimimiz açısından son derece önem arz etmektedir. İnşallah bu günleri de el birliği ile atlatacağız. Rabbim kestiğimiz kurbanlarımız kabul etsin. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik eder, Cenab-ı Mevla'dan bizleri birlik ve beraberlik ve sağlık içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım" - KAYSERİ

Kaynak: İHA