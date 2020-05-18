Başkan Büyüksimitci: "Bizi aydınlık yarınlara taşıyacak olan gençlerimizdir"
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Başkan Büyüksimitci: "Bizi aydınlık yarınlara taşıyacak olan gençlerimizdir"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "19 Mayıs'ta başlayan ve dünyaya emsal olan Kurtuluş Savaşı, dünya tarihinin en büyük başarılarından birisidir.

Başkan Büyüksimitci:
18.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:17

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "19 Mayıs'ta başlayan ve dünyaya emsal olan Kurtuluş Savaşı, dünya tarihinin en büyük başarılarından birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 101 yıl önce yaktıkları bu meşale hiçbir zaman sönmeyecektir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs gününü gençlere armağan etmesinin ayrı bir anlamı olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, şunları söyledi:

"Gençlere güvenen ve geleceğimizi onlarda gören Büyük Atatürk'ün izinde, bizler de sanayiciler olarak diyoruz ki Türkiye'nin girişimci gençleri, onların üstün dehaları, bizim dünya medeniyet yarışındaki en büyük güvencemizdir. Bu ülkenin gençleri ve onların yetiştireceği yeni nesiller ülkemizin en büyük koruyucuları ve sahipleridir. Gençlerimiz bizi aydınlık yarınlara taşıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Atatürk'ün, mukaddes vatanımızın bölünmez bütünlüğü yolunda, kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün yıldönümünde, bütün vatandaşlarımızın ve gençlerimizin bayramını kutluyor, gazilerimizi ve şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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