Başkan Büyükkılılıç, ORAN olağan toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) kasım ayı olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) kasım ayı olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı, Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya Polat'ın ve Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Sivas Valisi Salih Ayhan katıldı.

Toplantıda, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından yapılması planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin