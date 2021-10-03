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Başkan Büyükkılıç'tan Yürüyüş Şenliğinde Çocukların Talebine Anında Talimat

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Büyükkılıç'tan Yürüyüş Şenliğinde Çocukların Talebine Anında Talimat

Dünya Çocuk ve Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen yürüyüşe eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katılan Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Spor A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Spor A. Ş.

KAYSERİ (Habermetre) - Dünya Çocuk ve Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen yürüyüşe eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katılan Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Spor A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Spor A. Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Başkan Büyükkılıç, "Cıvıl cıvıl yavrularımızı fazla yormadan hep beraber yürüyeceğiz. Daha sonra değişik etkinliklerle günü tamamlamaya çalışacağız. Hepinize sağlıklı, hayırlı, huzurlu günler diliyorum" dedi.

"AMACIMIZ GÖNÜLLERE HİTAP ETMEK"

Büyükkılıç, Kayseri'nin hep olumlu yönde anılması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Geçen haftalarda bir maraton yaptık, ülke genelinde ses getirdi. Amacımız, bu şehrimizin olumlu olarak anılmasını sağlamak, Gastronomi kültürü diye bilinen Kayseri'mizin beslenme kültürünü bir bakıma hareketlilikle problemleri en aza indirme yönünde gayret göstermek, gençliğimize pozitif ortamlar sağlamak, sporsever dostlarımızın gönlüne hitap etmek, şehrimizi kısacası ülkemizde ve dünyada hep olumlu olarak anılmaya layık şekle getirmektir" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, çocuklar ve aileleri ile Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda başlayan etkinlikte 4 kilometrelik parkurda keyifli yürüyüş gerçekleştirirken, oyun alanlarında Spor A. Ş. 'nin sahne gösterileri etkinliğe renk kattı.

ÇOCUKLAR İSTEDİ, BAŞKAN HEMEN TALİMATI VERDİ

Isınma hareketlerinin ardından başlayan yürüyüş esnasında çocuklar, Başkan Büyükkılıç'tan istek ve talepler de bulunmayı ihmal etmediler. Çocukların sınıflarına 'akıllı tahta' talepleri üzerine Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül ile telefonda çocukları görüştüren Büyükkılıç, çocukların okullarındaki eksikliklerin giderilmesi talimatı verdi.

BİRBİRİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Bazı ailelerin yürüyüşe köpekleri ile birlikte katıldığı da görülürken, etkinlikte Spor A. Ş. eğitmenlerinin dans gösterisine eşlik eden çocukların o anları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

1032 kişinin katılım sağladığı 4 kilometrelik parkurda Başkan Büyükkılıç, yürüyüş sonunda katılımcılara simit ikram etti.

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