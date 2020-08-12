Başkan Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı tamamlanan 2 sahada incelemelerde bulundu.
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Başkan Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı tamamlanan 2 sahada incelemelerde bulundu.

Kayseri'yi bağrına yaslayan Erciyes'te bir rüya daha gerçek oldu.

Başkan Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı tamamlanan 2 sahada incelemelerde bulundu.
12.08.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:22

Kayseri'yi bağrına yaslayan Erciyes'te bir rüya daha gerçek oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uluslararası takımların da kamp yapacağı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2 sahanın tamamlandığını ve FİFA standartlarındaki sahaların başta Süper Lig ekipleri olmak üzere dünya yıldızı takımları 20 Ağustos'tan itibaren ağırlamaya başlayacağını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, "Erciyes'imizi çok yönlü olarak 12 ay boyunca değerlendirecek konum ve duruma getirmek şehrimiz adına kazanım olacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kurmaylarıyla birlikte Erciyes'te yapımı tamamlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla yapımı tamamlanan ve kamp yapmaya hazır hale getirilen FİFA standartlarındaki 2 adet saha, Erciyes'in 12 ay boyunca değerlendirilmesine yönelik çalışmaların dönüm noktasını oluşturuyor. Yine Başkan Büyükkılıç'ın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı görüşmeler sonucunda Bakanlık tarafından yaptırılacak 6 adet sahanın da tamamlanmasıyla Erciyes, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olarak dünyaca tanınan ve tercih edilen bir yer haline gelecek. Bilimsel çalışmaların ışığında bin 860 metre rakımda konuşlandırılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kullanıma hazır hale getirilen sahalarda incelemelerde bulunan ve yemyeşil çim sahada ilk topa vuran Başkan Büyükkılıç, Erciyes için çok önemli ve stratejik bir yatırım olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2 adet sahanın tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi'nin Kayseri için önemli bir kazanım olacağını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'nin markası olan Erciyes Dağımız sadece kış turizmin merkezi olarak değil, 12 ay boyunca adından söz ettirmeye başladı. Erciyes Master Planı çerçevesinde planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezimiz 'de yapımı tamamlanan 2 saha dışında 6 saha daha yapıyoruz. Ayrıca, salon sporları için kapalı spor salonunun da talimatını verdik. Olimpik niteliğinde. Kompleks mantığı içerisinde yükseklik itibariyle 1800-2000 rakım yükseklik var. Araştırmalar onu gösteriyor. Erciyes bizi bağrına basıyor. Sağlıklı olmak istiyorsanız, kamp yapmak istiyorsanız, buyurun gelin. Bu anlayış içerisinde Gençlik Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Onlarda bizden desteklerini esirgemiyorlar ki, zaten son süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere sahip çıkma kaygısıyla Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleriyle Kayserisporumuz da hak ettiği yerde kaldı. Şehrimiz adına bir bakıma kazanım oldu. Bu şehre Süper Lig'deki bir takım yüzde 500 yakışır. Onu da gözbebeğimiz gibi korumamız lazım. Buradan büyük takımları, ulusal standart olan sahalardan yararlanması ve dışarıdakilere imkan sağlayıp, katma değer sağlanması. Şehrimize kazanım sağlanması çok önemli" dedi. Kayseri'nin sporda, kültürde, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda da alt yapıların güçlü olmasına özen gösterdiklerini ifade eden Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti;

"Erciyes'imizi sadece kayak merkezi zannedip, dört aya sığdırmamız gerekiyor. 12 ay boyunca değerlendirecek konum ve duruma getirmek şehrimiz adına kazanım olacaktır. Ekibimize teşekkür ediyorum. Yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah durmak yok, koşmaya devam mantığı içerisinde diğer altı sahayı tamamlayıp burayı bir cazibe merkezi haline getireceğimizi belirtmek istiyorum."

Uluslararası futbol kampları alanında 25 yıldan bu yana sektörde bulunan Serkan Çeri de, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin uluslararası alanda ilgi görmeye şimdiden başladığını anlatarak, yeri ve konumu çok iyi ayarlanmış sahaların Süper Lig ekipleri başta olmak üzere dünya yıldızı takımların tercih edeceği bir merkez haline geleceğini vurguladı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki sahalar 110x70 ölçülerinde FİFA standartlarına göre yapıldı. 4 futbol takımına hizmet verecek içerisinde duşlar ve şok havuzlarının da bulunduğu soyunma birimlerinin yanı sıra 200 metrekare fitness salonu da merkezde hazır hale getirildi. Bin 860 metre rakımdaki sahalarda canlı yayın platformu, paratonerler, yedek kulübeleri gibi tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Teknik birimlerin de bulunduğu komplekse Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla salon sporları takımlarının da kamp yapmasına imkan sağlamak amacıyla kapalı spor salonu da yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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