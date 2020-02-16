Başkan Büyükkılıç, yöresel ürünler fuarını ziyaret etti
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Başkan Büyükkılıç, yöresel ürünler fuarını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yöresel ürünler fuarını gezdi.

16.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:44
Başkan Büyükkılıç, yöresel ürünler fuarını ziyaret etti

, yöresel ürünler fuarını gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuarda esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükkılıç, fuar ziyareti sırasında esnaflar ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Kaynak: AA
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