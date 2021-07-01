Başkan Büyükkılıç, yol çalışmalarını denetledi
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Başkan Büyükkılıç, yol çalışmalarını denetledi

Başkan Büyükkılıç, yol çalışmalarını denetledi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yol genişletme ve iyileştirilme çalışmalarını denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yol genişletme ve iyileştirilme çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Hacılar ilçesi ve Hisarcık Mahallesi arasında devam eden yol genişletme ve iyileştirilme çalışmalarını denetledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yolun çalışma süreci tamamlanmaya başlandı. Burada alt yapısıyla, elektriklerin yer altına alınması, doğalgazın gözden geçirilmesi, kanalın, suyun yeniden alt yapısı tamamlanması ve iletişim hatlarının gözden geçirilmesi sonrasında gerekli çalışmalarımızı yaptık. Yolu plandaki şekliyle 20 metre genişlik olarak hayata geçirmek için son noktaya geldik. 5 kilometre uzunluğundaki yaklaşık 15 bin ton asfaltın döküleceği çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Bayramdan önce kazasız belasız bu yolu Allah'ın izniyle trafiğe açacağız."

Başkan Büyükkılıç, yola alternatif olarak Kıranardı Mahallesi ile Talas ilçesi arasında bir çalışmanın da planlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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