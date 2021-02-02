Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde istişare toplantısı düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen turistik yerleri ile ünlü Yeşilhisar ilçesinde istişare toplantısı düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen turistik yerleri ile ünlü Yeşilhisar ilçesinde istişare toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan'ı ziyaret eden Büyükkılıç, ilgili birimlerle 2021 yılı yatırımlarını değerlendirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, dayanışmanın bereket olduğuna inandıklarını, kendilerini seçenlere layık olma yolunda, 16 belediye başkanı ile el ele, gönül gönüle çalıştıklarını ifade etti.

Yeşilhisar ilçesinin turizm cenneti olduğunu belirten Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Buradaki su özellikleri nedeniyle sağlık turizmi açısından önemlidir. İçmece şifalı suyunun, mide, barsak sistemi için çok faydalı olduğunu bir doktor olarak da söylüyorum. İnşallah bunu daha da geliştirecek, insanlığın faydasına sunacak çalışmalar yapmamız lazım. Kapadokya'mızın giriş kapısı olan buradaki mahallerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Balon turizmini başlatmıştık, inşallah o devam edecek. Malum Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sultan Sazlığı mutlak korunması gereken alan olarak ilan edildi, burada da bir doğal turizm cenneti oluşturacak çalışmalar yapacağız, hassasiyetimizi sürdüreceğiz."

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da Büyükkılıç'tan büyük destekler aldıklarını belirterek, teşekkür etti.

Toplantıya, AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Mustafa Çeçen ile MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin