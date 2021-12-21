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Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, akşam saatlerinde Erenköy Mahallesi'nde devam eden altyapı ve yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, akşam saatlerinde Erenköy Mahallesi'nde devam eden altyapı ve yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi.

Başkan Büyükkılıç, Erenköy Mahallesi'nde, Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden ve özel önem taşıyan yol yapım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerine görevlerinde kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ile şehrin dört bir yanında gece gündüz demeden çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, günün koşullarına göre daha modern ve daha konforlu ulaşım için çalıştıklarının altını çizerek, "Erenköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde de çalışmaları sürdüren ekiplerimizi ziyaret ederek, devam eden yol çalışmamızı yerinde inceledik. Büyükşehir'de durmak yok, hizmete devam diyoruz. Hemşerilerimize daha konforlu, daha hızlı ve daha modern bir ulaşım imkanı sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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