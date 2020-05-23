Başkan Büyükkılıç, yaşlıların bayramını telekonferansla kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Büyükkılıç, yaşlıların bayramını telekonferansla kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Huzurevi'ne video konferans yöntemi ile bağlanarak burada kalan ulu çınarların bayramını kutladı.

Başkan Büyükkılıç, yaşlıların bayramını telekonferansla kutladı
23.05.2020 18:01 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:04

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Huzurevi'ne video konferans yöntemi ile bağlanarak burada kalan ulu çınarların bayramını kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda Covid-19 salgını başladığı andan itibaren huzurevinde kalan yaşlıların yaşanan süreçten olumsuz etkilenmemeleri için sıkı tedbirler uygulandı. Dışardan tüm girişlerin yasaklandığı huzurevinde çalışanlarda süreç boyunca karantina koşullarında ailelerinden ayrı kalarak yaşlılara hizmet verdiler. Tüm bu önlemlerin sonucunda da huzurevinde hiçbir bulaş olayı yaşanmadan yaşlıların sağlıkları korunmuş oldu.

Aylardır ziyaretçileri ile görüşemeyen yaşlıların Ramazan Bayramı'nı tebrik etmek için video konferans ile huzurevine bağlanan Başkan Büyükkılıç, "Ramazan Ayı'nı bugün akşam itibariyle geride bırakıyoruz. Bugün Arefe, yarında inşallah bayram. Hep birlikte bu bayramı idrak edeceğiz. Cenab-ı Allah Kadir Gecesi'ni ihya ederek Arefeye ulaşıp, Ramaza Ayı'nın ruhuna da uygun bir şekilde bayrama erişenlerden eylesin bizi. Sizler bizim dua kaynağımızsınız. Sizler bizim ulu çınarlarımızsınız. Sizlere minnettarız. Sizlere hizmet etmek, sizlerin duasını almak bizler için şereftir. Sizler bereket vesilesisiniz. O açıdan sizlere minnet duyuyoruz. Elbette yaklaşık iki buçuk aydır sizlere ziyaretçiye müsaade etmiyoruz. Bu ziyaretçiye müsaade etmememiz sizi sevdiğimizden, sizi korumak istediğimizden, sizi gözümüzden dahi sakındığımızdan kaynaklanıyor. O açıdan Allah'a şükürler olsun bu son virüs bulaşması durumuyla ilgili değişik illerde, değişik ülkelerde sıkıntılar oldu. Ama sizlerin sabretmesiyle, bizlerin de dikkat etmesiyle Kayseri'mizde böyle bir sıkıntı oluşmadı. Bu da bizleri sevindiriyor, Elhamdülillah diyor ve şükretmemize vesile oluyor. Kayseri'miz güzel, ülkemiz güzel ama insanlarımız biz başka güzel. Anlayışımız ve felsefemiz bir başka güzel. Allah bizi Kur'an yolundan Peygamberimize ümmet olma yolundan, devletine, vatanına, milletine, cumhuriyetimizin kurucularına ve ecdadımıza bağlı olma duygularını elimizden almasın diyorum. Ellerinizden öpüyor ve dualarınızı bekliyorum" şeklinde konuştu.

Huzurevinde kalan yaşlılarla yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileten Memduh Büyükkılıç, aylardır özveriyle çalışan huzurevi çalışanlarına ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu'na da teşekkürlerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile görüşen huzurevi sakinleri ise aldıkları hizmetten ve Başkan Büyükkılıç'ın kendilerini unutmamasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Huzurevi sakinlerinden Ramazan Berk, "Avrupa yaşlılarını ölüme gönderirken Kayseri'de bize gösterilen bu yoğun ilgi burada kalan tüm yaşlılarımızın en büyük sevinç kaynağı" ifadelerini kullanırken, Sabriye Böregen ise, "5 yıldızlı otel konforunda bize bakıyorlar. Korona virüs açısından en güvenli yerdeyiz. Allah Memduh Başkanımızdan razı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Haber
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Yarasalarla dolu mağaraya giren Bursalı maceracı, yakaladığı yarasayı sevip öptü
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Eren Yıldırım Devlet Bahçeli Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülçin Ergül Hatice Çarpar Çağatay Ulusoy Aras Bulut İynemli
Spor Can Bartu Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Bayram Futbol Ak Parti Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkan Büyükkılıç, yaşlıların bayramını telekonferansla kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 18:04:50. #1.14#
title