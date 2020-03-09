Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden kütüphanede inceleme yaptı
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Dünya Kadınlar Günü, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden kütüphanede inceleme yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin son katında yapımı devam eden kütüphanede incelemelerde bulundu.

09.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:34
Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden kütüphanede inceleme yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin son katında yapımı devam eden kütüphanede incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, aynı anda 500 kişiye hizmet verecek olan ve Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nin son katında yapımı devam eden kütüphanede son aşamaya gelindiğini ve yakında hizmete gireceğini açıkladı.

Çalışmaların son durumunu yerinde gören Büyükkılıç, "Bu kütüphanemizde 15 bin kitap bulunacak. Kütüphanemizde ayrıca 0-6 yaş grubuna hitap edecek çocuk kütüphanesi de yer alacak. Eğitim konusundaki gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bölgenin kütüphane taleplerini de karşılamış olacağız. Bölgemiz için çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi'nde KAYMEK tarafından yetişkinler için açılan kursları da ziyaret etti.

Bu sırada kadın öğretmenler ve çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Büyükkılıç, derslikteki tahtaya "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" yazdı.

Kaynak: AA

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Manşet

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