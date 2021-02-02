Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde istişare toplantısı düzenledi
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Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde istişare toplantısı düzenledi

02.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:38
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde istişare toplantısı düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde istişare toplantısı düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ilçesinde istişare toplantısı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret eden Büyükkılıç, ilgili birimlerle 2021 yılı yatırımlarını değerlendirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Yahyalı'da önemli hizmetlere imza attıklarını ve yatırımlara devam edeceklerini, Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk ile uyum içinde çalıştıklarını belirtti.

Yahyalı'nın tarım ve turizm alanında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Büyükşehir ve Yahyalı Belediyesi el ele vererek çalışmalara devam ediyor. Buradaki kardeşlerimizin beklentilerine cevap verecek, onların konforunu artırarak, manevi iklimini artıracak ve gençlerimizin sahiplenme duygularını artıracak projelere imza atmak bizim görevimiz. Projeler çoktur ama hayata geçirilecek ve makul olması gerekmektedir. Biz de başkanımızla 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi destekli yapılacak projelerin tespitini yapıyoruz. İnşallah tespitleri yaptıktan sonra gündemimize alıp ihalelerini yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben başkanımıza, personeline ve onları yüreklendiren meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Öztürk de 2021 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapılması istenilen projeleri slayt eşliğinde anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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