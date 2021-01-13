Başkan Büyükkılıç, vefa programına katıldı
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Başkan Büyükkılıç, vefa programına katıldı

13.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:40
Başkan Büyükkılıç, vefa programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan İl Kongresi öncesinde düzenlenen vefa programına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan İl Kongresi öncesinde düzenlenen vefa programına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, milletvekili Hülya Nergis Atçı, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Ebru Habip, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, AK Parti Kadın Kolları teşkilatlarının her zaman kaliteli ve başarılı işler ortaya koyduklarını vurguladı.

Kongrede herkese başarılar dileyen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Elbette belediyecilik anlayışıyla, bugüne kadar emeği geçen tüm başkanlarımıza, canlarımıza biz teşekkür ediyoruz. Biz de daha iyi noktaya taşımak, hemşehrilerimizin beklentilerine cevap verme yolunda ekibimizle ilgili gayret gösterip çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu kurum kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle ya da kendi teşkilatlarımızla dayanışmanın da çok şükür bereketini yaşıyoruz. Sizlerin duasını bekliyorum, bizler sizlere dua ediyoruz. Sizlerin gayretiyle buraya geldiğimizi biliyoruz. Bundan sonra yönetimde yer alacaklar var, almayacaklar var. Yönetimde olan ya da olmayan olmak önemli değil. Önemli olan Allah rızası için hiçbir hesabı, konumu durumu olmadan hem dua edip hem de çalışıp davaya katkı sağlamak."

Timuçin ise Büyükkılıç'ın teşkilatlara her zaman destek olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç'ın arkalarında adeta manevi bir güç olduğunu vurgulayan Timuçin, "Memduh Başkanımızın dediği gibi durmak yok, koşmaya devam edeceğiz. Kongreler kan tazeleme diyoruz ama ben her bir yönetimime teşekkür etmek istiyorum. Bu ekiple şehrimize katkı sağlamaya çalıştık. Kadınlar olarak 16 ilçemizin tamamında gerek üye kayıtlarımızda gerekse çalışmalarımızda birlikteydik. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Büyükkılıç, AK Parti İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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