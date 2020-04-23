Başkan Büyükkılıç ve KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan ramazan ayı mesajı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, ramazan ayını birlik beraberlik ve dayanışma içinde idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Koronavirüs salgınının sona ermesiyle iki bayramı bir arada yaşama temennisinde bulunan Büyükkılıç, ramazan ayının, sadece oruç, iftar, sahurdan ibaret olmadığını aktardı.

Ramazanın dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, bir ve beraber olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör Karamustafa

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise mesajında ramazan ayının bereketinden en iyi şekilde faydalanılması gerektiğini ifade etti.

Rektör Karamustafa, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerden bir an önce kurtulmamız için bu mübarek ayda dualarımızı eksik etmeyelim. Ramazan ayını idrak ederken devletimizin koronavirüs önlemleri için koyduğu kuralları hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Ülke olarak, dünya olarak eski güzel günlere bir an önce kavuşma dileğiyle mukaddes ramazan ayının ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Allah'tan diliyorum."

Kaynak: AA