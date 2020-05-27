Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bayramlaştı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı süresince evlerinde kalan vatandaşların bayramını mehter takımıyla birlikte kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı süresince evlerinde kalan vatandaşların bayramını mehter takımıyla birlikte kutladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, bayramda uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için mahalle mahalle gezerek gösteri düzenledi.

Bu amaçla Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yapılan gösteriye Büyükkılıç da katıldı. Evlerinin camlarından, balkonlarından mehter takımına eşlik eden mahalle sakinleri gösteriye ilgi gösterdi.

Vatandaşlara hitap eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayserimiz elhamdülillah iyi bir noktada ama yetmez, ihmale gelmez. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Hepimizin sosyal mesafeye ya da fiziki mesafeye uyması lazım. Hepimizin maskeyi takması, temizliğimize çok dikkat etmesi lazım. Bu konular artık tartışılmaz oldu. Klasik bir tabirle hiç bir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz. O zaman yeni sürece göre hepimiz daha dikkatli, daha hassas bir şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Çalıştığımız yerde de elbette ki bugünün koşullarına uygun davranacağız. Bizler de belediyeler olarak kamu kurum ve kuruluşları olarak, hükümet olarak elbette ki geleceğe yönelik, sevgili yavrularımızın da geleceğine yönelik koşulları hazırlayacak çalışmalar yapmalıyız. Bu konuda hassasiyeti hepimiz göstermeliyiz. Biz de bu anlayış içerisinde gerekli davranışları hep beraber sergiliyoruz."

Kaynak: AA