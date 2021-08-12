Başkan Büyükkılıç vatandaşlara aşure dağıttı
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Başkan Büyükkılıç vatandaşlara aşure dağıttı

Başkan Büyükkılıç vatandaşlara aşure dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hicri Yılbaşı'na girilmesi ile beraber Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara aşure dağıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hicri Yılbaşı'na girilmesi ile beraber Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara aşure dağıttı. Başkan Büyükkılıç, Muharrem ayı ile ilgili yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Turizm Eğitim Kültür Ticaret A.Ş. (KAYTUR) aracılığıyla Hicri takvime göre ilk ay olan Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda aşure dağıttı. Aşure dağıtımına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, bir Hicri Yılbaşı'nı daha idrak ettik. Aşure günlerine doğru ulaşıyoruz. Malumunuz Muharrem'in 10. günü aşure günüdür" dedi.

Büyükkılıç, kazaların belaların defi için, birliğe, beraberliğe, kaynaşmaya ve dayanışmaya vesile olması için aşure dağıtımı yaptıklarının altını çizerek, "Bir bakıma aşurenin içerisindeki bir araya gelen değişik tatların bir ahenk oluşturması mantığı içerisinde değişik renklere, inançlara, kültürlere, felsefelere sahip olan insanların hep beraber Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanımızın, milletimizin, devletimizin birliği, beraberliği ve dayanışma anlayışı içerisinde buluşması adına burada aşure ikram ediyoruz" diye konuştu.

Aşı çağrısını bir kez daha yineleyen Başkan Büyükkılıç, "Pandemi dönemini yaşıyoruz, ya hastalığı geçireceğiz bağışıklık kazanacağız, ya aşı olacağız bağışıklık kazanacağız. Hastalığın nerede duracağını bilemiyoruz. Spekülasyonlara kulaklarımızı tıkayıp, Sağlık Bakanlığı'mızın ve sağlık çalışanlarımızın önerileri doğrultusunda en kısa zamanda aşılarımızı yaptıralım, kazanımlarımızı kaybetmeyelim. Huzur içerisinde, sağlıklı bir şekilde daha nice Muharremlere, aşure günlerine eriştirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KAYTUR A.Ş. etkinlik kapsamında vatandaşlara bin 500 kase aşure dağıttı. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç vatandaşlara aşure dağıttı
Başkan Büyükkılıç vatandaşlara aşure dağıttı
Başkan Büyükkılıç vatandaşlara aşure dağıttı
Başkan Büyükkılıç vatandaşlara aşure dağıttı
Başkan Büyükkılıç vatandaşlara aşure dağıttı
Başkan Büyükkılıç vatandaşlara aşure dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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