Başkan Büyükkılıç, üniversite tercihi yapacakları Kayseri'ye davet etti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan tüm öğrencileri tebrik ederek, dört üniversitesi ve 75 bin öğrencisi bulunan Kayseri'nin üniversite öğrencileri için bulunmaz bir şehir olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan tüm öğrencileri tebrik ederek, dört üniversitesi ve 75 bin öğrencisi bulunan Kayseri'nin üniversite öğrencileri için bulunmaz bir şehir olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, tercih yapacak öğrencileri Kayseri'ye davet etti.

Tercih maratonunda Kayseri'de tercih yapacak öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti verdiklerini kaydeden Büyükkılıç, şehir dışında bulunan öğrencilere de kentte üniversite okuma çağrısında bulundu.

Ailelerin gönül rahatlığıyla Kayseri'ye çocuklarını üniversite okumaları için gönderebileceğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Belediyeler olarak üzerimize bu konuda ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Gerek KYK, Gençlik Spor Bakanlığımızın diğer birimleriyle gerek üniversitelerimizle işbirliği halinde onların huzuru, çalışması, konforu için her türlü gayreti gösteren bir yaklaşım sergilediğimizi de buradan söylemek istiyorum. Sevgili yavrularımızın elbette gönüllerinde başka yerler olabilir ama Kayseri'yi düşünüyorlarsa hiç tereddüt etmesinler, tercih etsinler pişman olmayacaklardır. O açıdan Erciyes Üniversitesi olarak 45 yıllık geçmişi ve tabii ki bunu yanında diğer 3 üniversitemizle 4 üniversite olarak onlara şehrimizde hizmet vermeye hazır olduğumuzu da özellikle belirtiyorum."

Kaynak: AA