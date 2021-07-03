Başkan Büyükkılıç, Ulaşım AŞ ile istişare toplantısı yaptı
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Başkan Büyükkılıç, Ulaşım AŞ ile istişare toplantısı yaptı

Başkan Büyükkılıç, Ulaşım AŞ ile istişare toplantısı yaptı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaşım AŞ ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaşım AŞ ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'ın katıldığı toplantıda, ulaşım alanında verilen hizmetler değerlendirildi, yatırımlar ele alındı.

Büyükkılıç, 3 Temmuz Dünya Makinistler Günü'nü de kutladı.

Ulaşım birimindeki makinistlerin çok daha önem arz ettiğinin farkında olduklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tüm makinist kardeşlerimizin, mesai arkadaşlarımızın, dostlarımızın 3 Temmuz Dünya Makinistler Günü'nü, kutluyorum. Ancak ulaşım birimimizdeki makinistlerin çok daha önem arz ettiğinin farkındayız. Onların duyarlılığı, onların göstermiş olduğu gayret, tabi ki ulaşım açısından en az hatayı yapmaya fırsat verecektir. Hiç hatanın yapılmadığı ulaşım hizmeti verilmesi idealimizdir. O açıdan biz çalışma arkadaşlarımızı çok önemsiyoruz. Günlerini tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu daha nice günlere diyoruz."

Başkan Büyükkılıç, Ulaşım AŞ ile istişare toplantısı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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