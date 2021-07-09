Büyükkılıç: "Türkiye'nin En Yeşil Millet Bahçesini İnşa Ediyoruz"
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Büyükkılıç: "Türkiye'nin En Yeşil Millet Bahçesini İnşa Ediyoruz"

Büyükkılıç: 'Türkiye'nin En Yeşil Millet Bahçesini İnşa Ediyoruz'
Habermetre - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde toplam 28 bin ağaç olacağını ve Türkiye'nin en yeşil millet bahçeleri arasında yer alacağını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde toplam 28 bin ağaç olacağını ve Türkiye'nin en yeşil millet bahçeleri arasında yer alacağını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, şehre değer katacak vizyon projelerden birisi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin Kayseri'nin akciğerleri olacağını belirtti.

YÜZDE 36'SI TAMAMLANDI

1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmaların yaklaşık yüzde 36'sının tamamlandığını söyleyen Büyükkılıç, ekolojik unsurlar ile yeşil koridorların en ince detaylarına kadar düşünüldüğünü vurguladı.

"MİLLET BAHÇEMİZ KENTİN ADETA AKCİĞERLERİ OLACAK"

Başkan Büyükkılıç, inşaat çalışmaları tüm hızıyla süren Millet Bahçesi içerisinde şu an mevcut 6 bini aşkın ağaç olduğunu, ilaveten 22 bin üzerinde ağaç dikileceğini belirterek, "1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, özellikle yeşil alanlarıyla Kayserili hemşehrilerimize nefes aldıran cazibe merkezimiz olacak. Şu an alanımızda 6 bin ağaç mevcut ve özel korunarak hiçbir şekilde zarar verilmiyor. Ayrıca bu ağaçlarımıza ilaveten 22 bin ağaç daha dikeceğiz ve toplam ağaç sayımız 28 bin olacak. Millet bahçemiz kentin adeta akciğerleri ve oksijen yuvası olacak. Allah'ın izniyle Türkiye'nin en yeşil millet bahçesini inşa ediyoruz" diye konuştu.

ŞEHRİN GÖBEĞİ YEMYEŞİL OLACAK

Büyükkılıç, şehrin göbeğini yemyeşil hale getirecek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 28 bin ağacın yanı sıra özel tasarlanmış çiçek bahçelerinin, etkinlik çayırlarının, spor sahası alanlarının ve piknik alanlarının da yer alacağını sözlerine ekledi.

Büyükkılıç: 'Türkiye'nin En Yeşil Millet Bahçesini İnşa Ediyoruz'
Büyükkılıç: 'Türkiye'nin En Yeşil Millet Bahçesini İnşa Ediyoruz'
Büyükkılıç: 'Türkiye'nin En Yeşil Millet Bahçesini İnşa Ediyoruz'
Büyükkılıç: 'Türkiye'nin En Yeşil Millet Bahçesini İnşa Ediyoruz'
Büyükkılıç: 'Türkiye'nin En Yeşil Millet Bahçesini İnşa Ediyoruz'
Büyükkılıç: 'Türkiye'nin En Yeşil Millet Bahçesini İnşa Ediyoruz'

Kaynak: Habermetre

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