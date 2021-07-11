Başkan Büyükkılıç Türk Yıldızları'nı Hıdırellez Tepesi'nde vatandaşlarla izledi
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Başkan Büyükkılıç Türk Yıldızları'nı Hıdırellez Tepesi'nde vatandaşlarla izledi

Başkan Büyükkılıç Türk Yıldızları'nı Hıdırellez Tepesi'nde vatandaşlarla izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göklerdeki gururumuz Türk Yıldızları'nın Kayseri semalarında Selamlama Gösteri Uçuşu'nu Hıdırellez tepesinde vatandaşlarla birlikte izledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göklerdeki gururumuz Türk Yıldızları'nın Kayseri semalarında Selamlama Gösteri Uçuşu'nu Hıdırellez tepesinde vatandaşlarla birlikte izledi.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 6 uçaktan oluşan ve akrobasi timi olarak bilinen Türk Yıldızları, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Kayseri semalarında gösteri yaptı.

Türk Yıldızları Gösteri ve Selamlama Uçuşu için Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda alan oluşturuldu. Dünyada ilk akla gelen akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, Kayseri semalarında yaptıkları manevralarıyla ay yıldız çizmesi izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Türk Yıldızları havada gösteri uçuşu yaparken, Spor A.Ş. de marşlarla vatandaşları coşturmayı ihmal etmedi.

Başkan Büyükkılıç da, gösteriyi Hıdırellez Tepesi'nde vatandaşlarla birlikte izledi. Büyükkılıç, Türk Yıldızları'nın göklerdeki gururumuz olduğunu, göğsümüzü kabartmaya devam ettiklerini belirterek, bu özel gösteri için emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Başkan Büyükkılıç, "Bugün sevinçliyiz. Pazar günü Hıdırellez yolumuzun trafiğe açılışı ile sevincimizi paylaşırken, Türk Yıldızları'mızın da gökten adeta bizim sevincimize ortak olması ve bu gösteriyi canlarımız ile izliyor olmamız ayrı bir güzellik kazandırdı, sevinç üzerine sevinç yaşadık. Burada bizlere dua edip, sevinçle kucakladıkları için kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Nefes kesen gösteri sırasında vatandaşlar cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile o anları ölümsüzleştirdi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç Türk Yıldızları'nı Hıdırellez Tepesi'nde vatandaşlarla izledi
Başkan Büyükkılıç Türk Yıldızları'nı Hıdırellez Tepesi'nde vatandaşlarla izledi
Başkan Büyükkılıç Türk Yıldızları'nı Hıdırellez Tepesi'nde vatandaşlarla izledi
Başkan Büyükkılıç Türk Yıldızları'nı Hıdırellez Tepesi'nde vatandaşlarla izledi
Başkan Büyükkılıç Türk Yıldızları'nı Hıdırellez Tepesi'nde vatandaşlarla izledi
Başkan Büyükkılıç Türk Yıldızları'nı Hıdırellez Tepesi'nde vatandaşlarla izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Büyükkılıç Türk Yıldızları'nı Hıdırellez Tepesi'nde vatandaşlarla izledi - Haberler
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