Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da toplantıya katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde değerlendirme ve planlama toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç toplantıda, Tomarza ilçesinde 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda, her şartta çalışmaya el birliği ile dayanışma içerisinde devam ettiklerini belirtti.

Tomarza ile uyum içerisinde çalıştıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Elbette vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermek amacıyla dayanışma içerisinde, el ele her türlü çalışmayı yapmaya özen gösterdik. Allah lütfediyor, bereketlendiriyor. Biz iyi niyetle yola çıkıyoruz, ummadığımız yerlerden kapılar açılıyor ve o lütufla, lütfu ihsanıyla biz de sizlere hizmet ediyoruz. Allah'a şükür her istenileni az ya da çok hayata geçirdik. Bugünlere geldik. Başkanlarımıza, mesai arkadaşlarıma, alt yapı kuruluşlarıma teşekkür ediyorum. Uyum kültürü içerisinde de bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah yeni dönemde de güzel işler yapacağımıza inanıyoruz."

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından iyi karşılandığını belirterek, "2020 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar 54 mahallemizde de olumlu karşılandı. Bu olumlu tepkileri alırken bu tepkilerin asıl kaynağı büyükşehir belediye başkanımızdır. Allah razı olsun, onun verdiği destekler ile biz mahallelerde insanların duasını aldık, onların memnuniyeti ile karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün