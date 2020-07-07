Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısı'na katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Küresel Covid-19 sonrası Yeni Normal ve Belediyeler" konulu toplantısına katılarak, İç Anadolu Bölgesi belediye başkanlarına hem tecrübelerini aktardı hem de çalışmalardan bahsetti.

Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısı'na katıldı
07.07.2020 15:46 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:50

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Küresel Covid-19 sonrası Yeni Normal ve Belediyeler" konulu toplantısına katılarak, İç Anadolu Bölgesi belediye başkanlarına hem tecrübelerini aktardı hem de çalışmalardan bahsetti.

Başkan Büyükkılıç, TBB Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı Prof. Dr. Recep Bozdağan'ın moderatörlüğünde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra geçilen yeni normal hayatta şehirleri geliştirmenin önemine işaret etti.

Başkan Büyükkılıç, doktor olarak bu süreci en iyi gözlemleyen ve en iyi yönetmeye çalışan bir anlayış sergilediklerini belirterek, Kayseri'nin bünyesinde olan 16 ilçenin de aynı felsefe ve aynı kaygıyla dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, Ankara'dan gelen kararların kısa sürede sağlıklı bir şekilde hayata geçirmeye çalışarak bu konulara çok önem verdiklerini söyledi.

Covid-19 salgını sonrasında geçilen yeni normal hayatta daha dikkat edilmesi gerektiğini anlatan ve şehirlerde yapılacak olan plan ve projelerin seyrinin çok değiştiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte hepimizin çok daha dikkat etmemiz lazım korona biter, bir başka süreç başlar. Kendimizi geliştirmeliyiz. Gıdanın, tarımın ve hayvancılığın çok önemli olduğunun da bilincindeyiz. Gelecekte de çok önem arz ettiğinin farkında olacağız. Değişik ülkeleri gözlemlediğimizde paranın her şey olmadığının ne güzel örneklerini gördük. Ekonomik olarak gelişmişlik örneği sergileyen ama kendine yetmeyip dışarıdan kaynaklarını sağlamaya çalışan ülkeler bunun çok güzel örneklerini sergiledi. Öyleyse bizim kendi kendimize yeter konumuna gelmemiz lazım. Tarımda, gıda da hayvancılıkta da her türlü üretimde varız dememiz lazım. Sosyal medya daha etkin kullanarak, pozitif olarak uygulama yönünde toplumu yönlendirmeliyiz. Bisikletle ulaşım konusunun üzerinde durmalıyız. Organik tarıma önem vermeliyiz. En önemlisi imar konusunda planlama açısından şehir merkezli çalışmaları önemsemeliyiz. Ama taşradaki çalışmaları da çok önemseyerek hareket etmeliyiz. Ayrıca daha çok bağ ve bahçeli evlerin planlama açısından önem arz ediyor. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunmalıyız. Sağlık, eğitim altyapıda eksiklik varsa gidermeliyiz" dedi.

Sağlık OSB konusunda girişimde bulunduklarını ve ilgili bakanlıktan gerekli desteği istediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Orta Anadolu ve Türkiye'mize hem hizmet hem de araç gereç bakımından önemli, teşvik odaklı çalışma başlatacağız. Turizm konusunda eylem planları oluşturarak, yeni döneme uygun hale getireceğiz. Toplu ulaşımla ilgili de eylem programını hayata geçirmeliyiz. Ayrıca e-ticaret, lojistikte gerekli çalışmaları yapacağız. Kriz zamanlarında yedek kapasitesinin hayat kurtardığını göz önüne alarak ilgili kamu kuruluşlarla iş birliği sürdüreceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle birlik beraberlik anlayışıyla bu süreci atlatacağız" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, pandemi süresince Kayseri'de yapılan çalışmaları da anlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü 3. Sayfa
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı Magazin
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 3. Sayfa
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı Spor
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 3. Sayfa
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü
16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Defne Samyeli'nin şikayeti üzerine ifade veren Mustafa Sandal'dan ilginç çıkış: Ben onu onore ettim
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
16,7 milyonluk piyango! Büyük ikramiye 5 günde 3 kez aynı ilçeye çıktı
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD savaş gemisi 'USS Porter' İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yaşar Güler Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Davran Seda Sayan Kemal Sunal Mabel Matiz
Spor İrfan Buz Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Henry Onyekuru Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısı'na katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 16:32:30. #1.15#
title