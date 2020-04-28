Başkan Büyükkılıç, tarım zirvesine katıldı
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Başkan Büyükkılıç, tarım zirvesine katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında sektörün tüm ilgililerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri Tarım ve Orman Toplantısına katıldı.

Başkan Büyükkılıç, tarım zirvesine katıldı
28.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:36

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında sektörün tüm ilgililerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kayseri Tarım ve Orman Toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlığında video konferansla düzenlenen toplantıda, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı birimlerin genel müdürleri, ilçe belediye başkanları, sektörle ilgili oda ve birlik başkanları da yer aldı.

Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, burada yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde gıda ve sağlık sektörünün çöktüğünü, Türkiyenin sağlık sisteminde örnek gösterilen bir noktada olduğunu, gıda sektörünü de bu noktaya getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Bu süreçte market raflarını boş bırakmadıklarına dikkati çeken Aksu, "Bugün gıda fazlası veren bir ülke durumundayız. Kayseri'de bu yıl geçen yıldan daha fazla üretim yapılacağını elimizdeki rakamlar gösteriyor. Bu anlamda çiftçilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koranavirüs sürecinde tarım ve hayvancılığın ne denli stratejik bir sektör olduğunun görüldüğünü anlatan Büyükkılıç da tüm ilçeleri ilgilendiren projeler, sulama tesisleri, tarımsal değerlerin desteklenmesi gibi konularla ilgili talepleri de toplantıda tek tek aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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