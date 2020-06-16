Başkan Büyükkılıç'tan yurt müjdesi
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Başkan Büyükkılıç'tan yurt müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı zamanda seçim vaatleri arasında da yer alan öğrenci yurdu konusunda, toplam 5 bin öğrenci kapasiteli 2 yurdun yapılacağını müjdeledi.

Başkan Büyükkılıç'tan yurt müjdesi
16.06.2020 16:20 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:35

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı zamanda seçim vaatleri arasında da yer alan öğrenci yurdu konusunda, toplam 5 bin öğrenci kapasiteli 2 yurdun yapılacağını müjdeledi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde yapılacak olan toplamda 5 bin öğrenci kapasiteli iki öğrenci yurdunun arsasında incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında Başkan Büyükkılıç'a, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden gelen teknik konulardan sorumlu Mustafa Akyüz ve Nusret Kaya eşlik etti.

Erciyes Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan 40'ar bin metrekarelik iki alandan oluşan 80 bin metrekarelik alanda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, bölgeye 2 bin ve 3 bin öğrenci kapasiteli 2 ayrı yurt yapılacağını açıkladı.

Kayseri'nin makarr-ı ulema şehri olduğunu, alimler ve veliler şehri olarak bilindiğini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Dört tane üniversiteyi bünyesinde barındıran, yetmiş beş bin civarında öğrencisi olan güzel şehrimiz Kayseri'ye iki ayrı yurt yapılacağını açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Kredi Yurtlar Kurumumuzun yapmış olduğu, gerçekten öğrencilerimizin içine sinen, ailelerin her zaman takdir ettiği ve adeta başvuru yoğunluğu yaşanan yurt ihtiyacını karşılamak üzere nitelikli üniversitelerimize yakışır bir şekilde hizmet edecek olan yurt çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığı bu çalışmalar şehrimiz açısından özel önem taşıyor. Erciyes Üniversitemize de her zamanki gibi uyum içerisindeki çalışması ve arsa konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Talas Belediyemiz ile birlikte dayanışma içerisinde en kısa zamanda planlamadaki taleplerini hayata geçirip, çalışmaların yapılmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrenci yurtlarının 2'şer bin kapasiteli olmak üzere 4 bin kişilik olarak planlandığını ancak yurdun birinin kapasitesinin 2 binden 3 bine çıkarılacağını belirten Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz de belediyeler olarak üzerimize ne düşüyorsa, imar uygulaması anlamında desteğimizi esirgemeyeceğiz. Biz gençlerimizi seviyoruz. Onların eğitimli, donanımlı, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim hizmetleri almak için üzerimize düşen ne ise iş birliği halinde yapıyoruz. Katkısı olan emeği olan, fedakarlık üzerine kurulmuş bir anlayışla hareket eden tüm paydaşlara teşekkür ediyor. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hiçbir konuda bu belediyenin konusu demiyor, her konuda ön ayak oluyor, baş çekiyor, sahipleniyor ve hayata geçiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere öğrettiği ilke anlayışı içerisinde koşmaya devam. Yürümek yok koşmaya devam." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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