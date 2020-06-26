Başkan Büyükkılıç'tan YKS'de ücretsiz ulaşım açıklaması Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumartesi ve Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrenci ve sınav görevlilerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanabileceklerini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumartesi ve Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrenci ve sınav görevlilerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanabileceklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan üniversiteye girmek için ter dökecek öğrencilere müjdeli haber geldi. Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda öğrenciler ve sınav görevlileri toplu ulaşımdan her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz yararlanabilecek. Başkan Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, "YKS nedeniyle ulaşım birimlerimizin vereceği hizmetlerde gerek öğrencilerimize gerekse sınav görevlilerine herhangi bir ücret söz konusu değil. Sokağa çıkma kısıtlamasının Cumartesi ve Pazar günleri olacağını da tekrar paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımızın da bu sürece uymalarını önemsiyorum" dedi.

Sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin ve sınav görevlilerinin maske, mesafe ve temizlik konusunda da azami gayret göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA